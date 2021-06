Le parole del ministro della Salute

Roberto Speranza, Ministro della Salute, a proposito di quanto affermato da Marco Cavaleri, responsabile della strategia sui vaccini di EMA a La Stampa («Meglio evitare AstraZeneca per tutti»), ha affermato: «Io sto agli atti formali che produce EMA, non possiamo stare ogni giorno alle interviste. Negli atti formali EMA è chiara: dà indicazioni di utilizzo dai 18 anni in su. Le indicazioni dei nostri scienziati che insieme al ministero della Salute, e insieme all’AIFA, vanno nella direzione che ho indicato e cioè sull’utilizzo di AstraZeneca sopra i 60 anni sia per la prima che per la seconda dose».

«Le nuove indicazioni del CTS – ha spiegato Speranza – sono state decise in quella sede all’unanimità, anche con Aifa, con il presidente Giorgio Palù e con il direttore Nicola Magrini».

Speranza ai giornalisti ha poi detto: «Domani è un giorno importante perché arriveremo a due terzi degli italiani che saranno in zona bianca, notizia molto buona che testimonia il positivo andamento della campagna di vaccinazione: ormai a 42 milioni di dosi somministrate, con un italiano su due che ha avuto la prima dose».

«Dobbiamo insistere su questo terreno e continuare con ogni energia la campagna di vaccinazione che è l’arma vera per provare ad aprire una fase diversa». Per il ministro, grazie alla campagna vaccinale «molte regioni potranno andare in zona bianca».