“Buon volo Comandante!!!”: così Lorenzo Jovanotti ha fatto su Twitter gli auguri all’astronauta Luca Parmitano, nel giorno della partenza della sua seconda missione, Btond, nella quale sarà comandante della Stazione Spaziale.

“Grazie Jova”, ha risposto l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). “Nessuna paura di cadere. Solo voglia di volare. Meravigliosa vertigine”, ha aggiunto. Auguri di “buon viaggio e buon lavoro…. e buon anniversario” da Leo Ortolani, che accompagna il messaggio con vignetta nella quale AstroLuca ha due singolari compagni di viaggio. “20 luglio 2019! In occasione del 50/0 dal primo sbarco lunare, l’astronauta Luca Parmitano torna sulla Stazione Spaziale Internazionale”. Il fisico Roberto Battiston, ex presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) scrive all’astronauta: “è una grandissima soddisfazione assistere al tuo lancio e all’inizio della missione Beyond”.

Aggiunge, poi, riferendosi alla passeggiata spaziale nella quale Parmitano dovrà modificare il cacciatore di antimateria Ams, l’esperimento al quale Battiston ha contribuito con il Nobel Samuel Ting: “Quanta Italia in questa tua missione: Comandante italiano della ISS, esperto nelle EVA per la riparazione del Cacciatore di Antimateria AMS-02, facciamo il tifo per te!”.

AstroLuca, nel frattempo, nel giorno dell’anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, continua a dare aggiornamenti via Twitter: “controllo finale della tenuta delle tute pressurizzate Sokol. È un promemoria – si legge – che quel che facciamo può essere pericoloso, ma ci terranno al sicuro e, per così dire, eleganti in rotta verso la #ISS. Quando chiudo la visiera del casco, cancello ogni altro pensiero dalla mente”.