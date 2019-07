E’ tutto pronto per la missione che porterà per la seconda volta l’astronauta Luca Parmitano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, in una missione dal nome evocativo Beyond (Oltre), che guarda al futuro dell’esplorazione e che nella sua seconda parte vedrà Luca Parmitano al comando della stazione orbitale.

L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) è il primo italiano e il terzo europeo ad avere questo incarico. Si prepara anche ad affrontare nuove passeggiate spaziali, ma quante saranno al momento non è noto.

“Di fatto nei mesi scorsi le attività extra-veicolari sono state assegnate, ma sappiamo che il programma è flessibile”, ha detto Parmitano all’Ansa. Quante delle quattro o cinque passeggiate spaziali previste dovrà affrontare si saprà soltanto in ottobre, quando sarà arrivata alla Stazione Spaziale l’ultima navetta con gli strumenti necessari agli interventi previsti all’esterno della grande casa-laboratorio degli astronauti, primi fra tutti quelli necessari a modificare l’esperimento AMS (Alpha Magnetic Spectrometer), il cacciatore di materia installato nel maggio 2011.

Pochi, gli oggetti che AstroLuca ha deciso di portare a bordo: “un amico mi ha dato una statua di giovane scultore: è una statuetta di pietra che rappresenta un bambino appena nato”, ha detto. “Mi è piaciuta moltissimo l’dea di avere a bordo un piccolissimo bimbo” e “sono convinto che l’arte abbia un suo valore straordinario. Un giorno – ha rilevato – sarebbe il caso di portare sulla Stazione Spaziale astronauti e poeti”.

Quanto al cibo, dopo il successo del menu tipicamente italiano della sua prima missione, Luca Parmitano ha deciso di confermarlo: “lasagna, parmigiana e tiramisù ormai sono immancabili: i colleghi me ne avrebbero voluto se non lo avessi fatto”.