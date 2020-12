Le sue parole a Fuori dal Coro

Iva Zanicchi ha subito non solo sulla sua pelle i danni del Covid-19. La cantante e personaggio televisivo, 80 anni, non solo è stata ricoverata per le conseguenze sulla salute della malattia ma ha anche perso il fratello. Inoltre, altri familiari hanno dovuto trascorrere qualche giorno in ospedale a causa dell’infezione.

La Zanicchi è stata ospite di Fuori dal Coro, il programma di Rete4 condotto da Mario Giordano e ha attaccato il premier Giuseppe Conte: «Io sto morendo e lui fa la conferenza stampa con tutti i giornalisti per dire che la fidanzata, poverina, era disturbata e lui gli ha dovuto dare la scorta?».

Il riferimento è alla vicenda di cui si sono occupate Le Iene di Italiauno, ovvero il presunto uso della scorta del premier da parte della sua fidanzata, Olivia Paladino. E, durante la conferenza stampa sull’ultimo DPCM, rispondendo a un giornalista, Conte ha smentito quanto riportato dal programma televisivo di Mediaset.

Iva Zanicchi ha detto: «Io stavo in ospedale e l’ho sentito. Ma si faccia un esame di coscienza, ma davvero, per favore, certe cretinate, certe stupidate…».

Infine, a proposito del divieto di spostamento tra Comuni durante le feste natalizie, la Zanicchi ha affermato: «C’è un comune in Emilia che da una riva all’altra non si possono vedere perché cambia comune, dai suvvia…».

