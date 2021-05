A Kazan, in Russia, c’è stata una sparatoria in una scuola. Stando a quanto riportato dall’agenzia Novosti, ci sarebbero morti e feriti. La polizia avrebbe fermato un adolescente, forse di 17 anni, e, all’interno del plesso scolastico, ci sarebbe stata un’esplosione.

Il bilancio delle vittime è, al momento, di undici morti e quattro persone ricoverate in ospedale (dieci, in totale, i feriti). Secondo altre fonti, citate da Interfax, le vittime sono otto studenti e un insegnante.

Kazan︱ Une fusillade qui a eu lieu dans une école de #Kazan (Russie), a fait 9 morts (8 enfants et 1 enseignant). #AFP #Russia pic.twitter.com/P3ucCs0bBq

Un secondo assalitore, che avrebbe degli ostaggi con sè, è stato isolato al quarto piano della scuola dov’è in corso un’operazione delle forze di polizia. Gli agenti stanno tentando ora di arrestarlo.

🇷🇺 First footage from inside the school.#Kazan #Russia pic.twitter.com/91yn7DjoUw

