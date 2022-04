Trovati anche ordigni inesplosi

A New York, nella metropolitana, c’è stata una sparatoria, cominciata alle 8.30 di stamattina, ora locale. Si registrano diversi feriti. La polizia ha ritrovato anche alcuni ordigni inesplosi. Lo riferiscono fonti delle forze dell’ordine alla CNBC.

Si è appreso che la polizia di New York ha risposto a una richiesta d’emergenza per fumo rilevato nella stazione tra la 46ª strada e la 4ª Avenue, che serve le linee D, N ed R della metropolitana.

Almeno 13 le persone che sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco, come riportato dai media locali. Due sarebbero in gravi condizioni. Tutta la zona è stata chiusa e molte ambulanze si sono recate sul posto, insieme agli agenti delle squadre speciali. Secondo le prime informazioni, il sospetto aveva indosso una tuta simile a quella utilizzata dagli operai dell’Autorità per il trasporto metropolitano: indossava una maschera antigas e un giubbino arancione. Anche gli agenti antiterrorismo sono stati dispiegati a New York. Una decisione presa in via “precauzionale”.

Fabien Levy, il portavoce del sindaco Eric Adams, ha affermato: “Chiediamo ai newyorkesi di tenersi alla larga da quest’area per la loro sicurezza”.

Infine, varie linee della metropolitana di New York, tra Brooklyn e Manhattan, sono state sospese. Lo ha fatto sapere su Twitter la Metropolitan Transit Authority.