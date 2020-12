Cos'è successo a Live non è la D'Urso

Maria Laura De Vitis e la relazione con Paolo Brosio. Ieri, domenica 13 dicembre, ancora una volta è stata protagonista di Live – Non è la D’Urso.

Sì, perché è stato diffuso un nuovo audio, sempre proveniente dal giovane imprenditore Diego Granese, che metterebbe in dubbio la veridicità della coppia composta dalla ragazza e dal giornalista, soprattutto per via di lei.

«Ti sei buttata a fare la fidanzata di Brosio?», dice Diego. E la modella: «Per forza. Al momento devo fare così poi il progetto è quello si staccarmi». La registrazione, insomma, non darebbe alcun dubbio sul proposito della 22enne.

Brosio di anni ne ha, invece, 64, e ha replicato così: «Lei non ha mentito a me, ma ha mentito a lui. Sono le stesse parole che il nostro agente ha detto a lei. Questo signore ha mentito per il bacio, per le foto e per le sue generalità. Poi un’altra cosa l’audio è stato registrato illegalmente, perché non puoi registrare un audio senza che ne sia a conoscenza».

La ragazza, comunque, è stata sottoposta alla ‘macchina della verità‘ dell’Alabama, spesso protagonista del salotto della D’Urso.

Innanzitutto, il test ha confermato il no di De Vitis sul bacio tra lei e Granese. Poi, però, quando le è stato chiesto se stia con Brosio per opportunismo, il suo no è stato bocciato dalla macchina. Il giornalista se l’è presa, dicendo che la 22enne era stata influenzata a dire quelle risposte ma la D’Urso ha difeso il test.

IL VIDEO: