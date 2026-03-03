L'analisi di Facile.it

Il conflitto in corso in Iran non resta confinato ai mercati internazionali. Entra nelle case degli italiani. E lo fa attraverso le bollette.

Secondo le stime elaborate dagli analisti di Facile.it, nei prossimi 12 mesi le famiglie potrebbero pagare 121 euro in più per il gas e 45 euro in più per l’energia elettrica.

In totale, l’aumento previsto è di 166 euro annui.

Il conto complessivo salirebbe così a 2.593 euro all’anno, pari a un incremento del 7% rispetto ai 2.427 euro stimati per il 2026 prima dello scoppio del conflitto.

Come sono stati calcolati gli aumenti

Le stime si basano su:

✔️ Consumi di una famiglia tipo:

2.700 kWh per l’energia elettrica

1.400 smc per il gas

✔️ Previsioni sull’andamento di PUN e PSV per i prossimi 12 mesi

Il PUN è il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica.

Il PSV è il Punto di Scambio Virtuale, riferimento per il prezzo del gas.

Le proiezioni sono state elaborate dalla EEX (European Energy Exchange) e confrontano i valori precedenti allo scoppio del conflitto con quelli successivi.

Chi pagherà davvero di più

Gli aumenti impatteranno solo i clienti con tariffa indicizzata, cioè legata all’andamento del mercato.

Chi ha una tariffa a prezzo fisso non dovrebbe subire variazioni, almeno fino alla scadenza del contratto in essere.

Questo elemento fa la differenza in uno scenario di forte instabilità geopolitica.

Come difendersi da nuovi rincari

Gli analisti sottolineano che, in un contesto come quello attuale, è fondamentale verificare le condizioni del proprio contratto.

Valutare il passaggio a una tariffa a prezzo fisso può rappresentare una forma di protezione contro ulteriori rialzi nei prossimi mesi.

Il conflitto in Iran ha riacceso la volatilità sui mercati energetici. E l’esperienza degli ultimi anni insegna che quando gas e petrolio si muovono, le bollette seguono.

