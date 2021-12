Castello gonfiabile spazzato via dal vento, morti 5 bambini

Redazione di

16/12/2021

Cinque bambini sono morti e altri quattro sono feriti, ricoverati in ospedale, dopo che una forte raffica di vento ha sollevato un castello gonfiabile e lo ha scagliato in aria durante una normale giornata di attività di fine anno in una scuola elementare della Tasmania, in Australia. I piccoli studenti sono caduti da un’altezza di 10 metri, procurandosi gravi lesioni. Quattro sono morti sul colpo, un altro in ospedale. Come riportato dal capo della polizia della Tasmania, Darren Hine, “i bambini stavano festeggiando il loro ultimo giorno di scuola elementare, invece stiamo tutti piangendo la loro scomparsa”. “I servizi di emergenza sono stati chiamati sul posto intorno alle 10 di questa mattina dopo che una raffica di vento ha causato il sollevamento in aria del castello gonfiabile”, ha aggiunto. “Dei quattro bambini deceduti, due erano maschi e due femmine”. “I nostri cuori sono spezzati per le famiglie, i compagni di scuola e gli insegnanti di questi bambini che sono stati presi troppo presto”. “I nostri pensieri stanno anche con il personale dei servizi di emergenza che hanno tentato di salvare la vita di questi piccoli”. La polizia non ha ancora riportato ciò che è stato utilizzato per ancorare il castello saltante e non ha rilasciato l’età dei bambini coinvolti. Le indagini sono in corso: “Ci sono testimoni che vanno ascoltati. Ci vorrà un po’ di tempo”, ha detto il commissario Hine. Oltre a varie ambulanze, sul posto si sono recati anche diversi elicotteri per trasportare i feriti in ospedale. I testimoni hanno raccontato che la scena è stata molto drammatica, con genitori e poliziotti che si sono precipitati a scuola. Sono stati visti agenti che piangevano e si abbracciavano e genitori che non sapevano se uno dei morti fosse il loro figlio.

