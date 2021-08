È successo in Australia

L’australiana Helaina Alati stava curiosando nel corridoio delle spezie di un supermercato quando si è trovata faccia a faccia con un enorme serpente.

La testa del pitone diamante, non velenoso, lungo 3 metri, è emersa tramite uno spazio in uno scaffale sopra i barattoli delle spezie in un negozio di Sidney.

«Ero nel corridoio delle spezie solo alla ricerca di qualcosa da mettere sul mio pollo quella sera. Inizialmente non l’ho visto perché era accartocciato dietro i vasetti delle spezie. Mi sono girata alla mia destra ed è spuntata la testa», ha raccontato la donna.

Alati, che per coincidenza è una cacciatrice di serpenti addestrata, ha detto che la testa del serpente è arrivata a meno di 20 centimetri dalla sua: «Per fortuna, ho un passato con i serpenti, quindi ero abbastanza calma. Mi ha scioccato un po’ perché non me l’aspettavo», ha aggiunto.

La catena di supermercati Woolworths ha confermato che un «cliente scivoloso e raro è stato avvistato nel corridoio delle spezie» lunedì mattina, 16 agosto, nel suo negozio, nel sobborgo di Glenorie, alla periferia nord-ovest di Sydney.

«Una volta avvistato, i membri del nostro team hanno reagito rapidamente e con calma per isolare l’area per la sicurezza dei clienti», si legge nel comunicato stampa.

La donna ha raccontato di aver usato il suo telefono per riprendere il serpente mentre estendeva il suo corpo dallo scaffale nel corridoio prima di segnalare l’intruso al personale del supermercato. Non è chiaro come o quando il serpente sia entrato nel supermercato.

Alati, che è stata addestrata per catturare i serpenti venosi quando era volontaria che lavorava per un’organizzazione di salvataggio della fauna selvatica di Sydney diversi anni fa, sospetta che il serpente fosse un maschio in cerca di una compagna.