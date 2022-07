È successo in Australia

Dodici persone appartenenti a una setta religiosa sono state arrestate per la morte di una bambina di 8 anni nel Queensland meridionale, in Australia.

Elizabeth Struhs è deceduta il 7 gennaio 2022 nella sua casa di Rangeville, a Toowoomba, dopo che, per sei giorni, le sono state negate le cure mediche per il diabete di tipo 1.

I 4 uomini e le 8 donne, di età compresa tra i 19 e i 64 anni, sono stati accusati di omicidio. I genitori di Elizabeth, il 50enne Jason Struhs e la 46enne Kerrie Struhs, sono già stati accusati della morte della figlia.

La polizia ha riferito che la setta era a conoscenza delle condizioni mediche della piccola di 8 anni e non ha deliberatamente cercato assistenza medica. Oltre 30 agenti hanno perquisito una casa a Harristown, dove sono stati arrestati i 12 residenti.

Il detective Garry Wats ha affermato che l’indagine è stata senza precedenti: “Nei miei 40 anni di polizia, non ho mai affrontato una vicenda come questa. E non sono a conoscenza di un evento simile nel Queensland, per non parlare dell’Australia”.

Il detective ha anche detto che la setta comparirà davanti alla Corte dei magistrati di Toowoomba domani, mercoledì 6 luglio. Si è appreso che il gruppo religioso è piccolo e non è affiliato ad alcuna chiesa del posto.

I genitori della bambina, Jason e Kerrie Struhs, dovranno rispondere di varie accuse. Non solo omicidio ma anche tortura e mancata fornitura di beni di prima necessità e si sono già presentati davanti alla Corte alla fine di giugno. Si trovano entrambi in custodia cautelare.