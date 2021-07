È successo in Austria

In Austria un uomo è stato morso da un pitone di 1,6 metri, nel bagno di casa sua. Lo ha riportato la polizia.

È successo a Graz, nella provincia della Stiria. La vittima del serpente, 65 anni, ha avvertito un «pizzico» nell’area genitale, mentre era seduto sul water, poco dopo le 6 del mattino di lunedì scorso, 5 luglio. Ha poi guardato dentro al WC e ha scoperto il pitone reticolato albino.

Stando a quanto si è appreso, il serpente era fuggito, inosservato, dall’appartamento del vicino 24enne dell’uomo. Non è stato possibile capire come sia successo e come sia finito nella toilette ma la polizia crede che il rettile si sia fatto strada attraverso gli scarichi.

Un esperto di serpenti è stato chiamato per recuperare l’animale, che è stato pulito e restituito al suo proprietario.

La polizia ha riportato che il giovane ha in casa 11 serpenti costrittori non velenosi e un geco, in terrari e cassetti. Ora deve affrontare un’indagine con l’accusa di avere causato lesioni personali per negligenza.

La vittima ha riportato solo lievi ferite.