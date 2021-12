Cos'ha deciso il Governo di Vienna

In Austria continuano le misure rigide per tentare di contenere l’aumento dei contagi di Covid-19 nel Paese confinante con il nostro. Infatti, è arrivato il via libera per i cenoni di Natale, ma solo per gli immunizzati: quindi, per chi ha ricevuto il vaccino o è guarito dal Covid-19.

I no vax resteranno, invece, in lockdown durante le festività di Natale, anche se dal 24 al 26 dicembre e il 31 dicembre potranno lasciare casa per “visitare una persona cara”. I vaccinati e i guariti, invece, vedersi in gruppi al massimo di dieci persone. Tuttavia, per i maxi-cenoni tra gli 11 e i 25 commensali scatta l’obbligo di tampone.

Il ministro alla salute Wolfgang Mueckstein ha rivolto un appello a tutti a farsi testare anche per incontri più ristretti. Per capodanno viene sospeso il coprifuoco. In Austria continuerà ad applicarsi la regola 2-G (vaccinati contro il coronavirus o guariti dal Covid) per la gastronomia, l’alberghiero e la vendita al dettaglio.

Ieri, in Austria, sono stati riscontrati 3.046 nuovi casi, con una media settimanale di 3.557. I decessi sono stati 53, portando così il totale a 13.386 dall’inizio della pandemia.