Dramma in provincia di Ancona

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 settembre, a Marzocca di Senigallia, in provincia di Ancona, un ragazzino di 11 anni, Francesco Lignola, è stato coinvolto in un terribile incidente mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il dramma è accaduto nei pressi di viale della Resistenza, in prossimità dell’intersezione con via Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

Le autorità competenti stanno cercando di fare luce sulla dinamica esatta dell’incidente. La Polizia locale è al lavoro per raccogliere tutte le informazioni necessarie.

La vettura coinvolta nell’incidente è stata identificata come una Volkswagen Passat, guidata da una donna di 41 anni. Purtroppo, il giovane ciclista è stato urtato dalla vettura, e nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, il suo stato era così grave che è stato necessario trasportarlo in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Si è appreso che il bambino, che era in compagnia di un amico anche lui in bici, ha urtato con violenza il parabrezza dell’autoe poi è finito a terra, riportando traumi alla testa e al torace.

Nonostante gli sforzi dei medici e del personale sanitario, il giovane di 11 anni non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell’incidente ed è purtroppo deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La tragedia si è ulteriormente complicata quando il padre dell’11enne, preso dallo shock e dall’angoscia, ha accusato un malore sul luogo dell’incidente. Il personale medico è stato in grado di intervenire tempestivamente e ha fornito le cure necessarie all’uomo.

La donna è rimasta ferita dal vetro in frantumi in seguito all’urto.