A Volkmarsen, in Germania

In Germania, precisamente a Volkmarsen, nell’Assia, un’auto è finita sulla folla che stava partecipando a una parata di Carnevale e ha provocato il ferimento di almeno trenta persone, tra cui bambini. Ce ne sono anche in gravi condizioni. Il conducente dell’auto, un tedesco, è stato fermato dalla Polizia.

Le autorità, al momento, non hanno fornito ulteriori precisazioni sulla dinamica dell’incidente. La Polizia, comunque, ha invitato i cittadini e i media a non diffondere notizie se non confermate.

Stando a quanto riferito dal giornale locale Waldekische Landeszeitung, il veicolo, una Mercedes Kombi, ha sfondato le barriere ed è finito in mezzo alla folla accorsa per partecipare al corteo di carnevale, nei pressi di un supermercato. Sul posto sono accorse numerose ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia.

Non si sa, al momento, quale sia stata l’origine dell’incidente anche se, stando a quanto riportato dall’emittente Hessischer Rundfunk, alcuni testimoni hanno affermato che l’automobilista avrebbe dato gas all’auto, partendo da circa 30 metri di distanza. Per la Polizia, però, «è ancora troppo presto» per identificare le cause e le eventuali motivazioni.

«Non possiamo dire se si tratti di un malore, un guasto tecnico o se il fatto sia intenzionale», ha affermato un portavoce della polizia, secondo quanto riferito dal quotidiano Sueddeutsche Zeitung.

A Volkmarsen, che dista circa 30 chilometri da Kassel, vivono poco meno di 7mila abitanti.

Aggiornamento 17.21: «Non riteniamo che sia stato un attentato ma è stato un gesto intenzionale»: è quello che ha affermato il portavoce della polizia citato dalla Dpa. Anche la Bild on line, che aveva parlato di attentato, si è corretta in questo senso.