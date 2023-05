Nei pressi di Mercato San Severino (Salerno)

Ieri sera, domenica 14 maggio, c’è stato un incidente stradale mortale sulla A30 Caserta – Salerno, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino, in Campania.

Due le vittime: una 14enne, Jemila Boulila, e un 16enne, Rosario, suo fidanzato.

Nell’incidente sono rimasti feriti anche una donna (madre della 13enne), trasferita a Napoli e un bimbo di 8 anni che è ricoverato in condizioni serie all’ospedale Ruggi di Salerno. Ferito in modo lieve il papà.

La ricostruzione

I due adolescenti erano seduti sul sedile posteriore di una Toyota Yaris condotta dalla mamma di lei, come riportato da Il Messaggero, su cui viaggiavano anche il padre della ragazza e il fratellino di otto anni.

L’auto viaggiava sulla carreggiata nord, verso Caserta. Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale di Caserta, che prosegue le indagini sul caso, sembra che la conducente abbia perso il controllo della vettura, per cause non ancora ricostruite, sbattendo a grande velocità contro il guard raid centrale, provocando una girandola impazzita, che ha sbalzato la ragazza fuori dell’abitacolo e ucciso quasi sul colpo il 16enne, originario di Pagani.

Gli altri occupanti della vettura sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale; il bimbo di otto anni è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre stanno meglio i genitori. La famiglia è di San Valentino Torio.