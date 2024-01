A Rosarno (Reggio Calabria)

Una notte di festa si è trasformata in tragedia a Rosarno, nel Reggino, dove un terribile incidente stradale ha causato la morte di due giovani di 23 anni e ha lasciato un altro in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto la scorsa notte, quando un’auto, inizialmente identificata come una Y10 ma poi corretta in una Fiat 500, con a bordo tre ragazzi poco più che ventenni, si è violentemente schiantata contro un pilastro in cemento.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre giovani erano appena usciti da un locale dove avevano festeggiato il compleanno di una delle vittime, la ragazza deceduta nell’incidente. L’impatto contro il pilastro è stato fatale per il conducente e per la ragazza seduta accanto a lui, che sono morti sul colpo. Il terzo passeggero, il cugino del conducente, seduto nel sedile posteriore, ha subito gravi ferite ed è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale “Grande Ospedale Metropolitano” di Reggio Calabria, dove è attualmente ricoverato con prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Palmi, che hanno dovuto lavorare per estrarre i corpi dalle lamiere contorte dell’auto. Anche i carabinieri, la polizia locale e il personale del 118 sono stati rapidamente mobilitati per prestare soccorso e avviare le indagini necessarie a chiarire le cause esatte dell’incidente.

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità di Rosarno, riportando all’attenzione il problema della sicurezza stradale, in particolare tra i giovani. Le autorità stanno ora conducendo un’indagine approfondita per determinare le circostanze esatte che hanno portato a questo fatale incidente, inclusa la possibilità che l’alta velocità o altri fattori possano aver giocato un ruolo nel sinistro.

Mentre la comunità piange la perdita di queste giovani vite, un appello è stato lanciato affinché venga rafforzata la consapevolezza sulla sicurezza stradale, specialmente tra i giovani guidatori, per prevenire futuri incidenti di questa natura.

Foto: LaCNews24.