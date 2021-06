È successo tra Piacenza Sud e Fiorenzuola

Drammatico incidente sull’autostrada A1, chiusa tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in entrambe le direzioni.

Coinvolti un’auto, un camion e un’autocisterna che ha preso fuoco, al chilometro 67 in direzione Milano. Si sono formate code e rallentamenti. Mezzi di soccorso sul posto.

Sono due le persone decedute, gli autisti del tir e dell’autocisterna. A bordo della vettura, invece, c’erano due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto e a scappare, mettendosi in salvo prima che i mezzi prendessero fuoco. I due camionisti sono morti prima dell’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del 118.

Un’area di sicurezza è stata creata dai vigili del fuoco per spegnere l’incendio divampato dalla cisterna che trasportava Gpl.

In corso la distribuzione di bottigliette d’acqua alle persone in coda, da parte del personale della Direzione di tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

C’è stato anche l’intervento delle squadre di 25 operatori, al lavoro con numerosi mezzi, che ha concesso di liberare gli automobilisti in coda all’interno del tratto chiuso, grazie all’apertura di varchi nello spartitraffico, per l’inversione di marcia e l’allontanamento in sicurezza dal luogo dell’incidente.