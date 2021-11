È successo in provincia di Avellino

Incidente stradale mortale in provincia di Avellino.

Due giovani sono morti a Mirabella Eclano.

L’auto è finita fuori strada e si è schiantata in un muretto.

Incidente stradale mortale in provincia di Avellino, intorno alle 4,30 di stamattina.

Due vittime sulla Strada Statale 90 “delle Puglie”, che è stata provvisoriamente chiusa in località Calore, a Mirabella Eclano. L’ANAS ha comunicato: “Per cause in corso di accertamento, un veicolo è uscito di strada e due persone hanno perso la vita”,. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

Le vittime sono due ragazzi di 19 e 30 anni che erano a bordo della loro auto, una Volkswagen New Beetle, mentre percorrevano la statale 90 delle Puglie quando, al termine di un rettilineo in discesa, in prossimità di una curva, il veicolo è uscito di strada. L’auto è finita nei pressi dell’ingresso di un’area di servizio e i due corpi sono stati sbalzati in una cunetta di cemento, poco distanti l’uno dall’altro. Nell’impatto del veicolo, è rimasta danneggiata anche una vettura parcheggiata nei pressi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimare i due giovani ma ogni tentativo si è rivelato inutile. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere il veicolo e i carabinieri stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente. Le due vittime sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale Rummo di Benevento per gli accertamenti medici legali.

Il tratto è stato riaperto al traffico.