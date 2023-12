In provincia di Avellino

Dramma a Cervinara, in provincia di Avellino, in via Curielli. Un uomo ha versato addosso una bottiglia di benzina e poi ha dato fuoco a un vicino di casa. La vittima è un 51enne.

L’uomo ha subito ustioni in tutte le parti del corpo e, dopo essere stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale San Pio di Benevento, è stato trasferito al Centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Non sono note le sue condizioni di salute.

Gli agenti del Commissariato hanno identificato il responsabile, un 38enne (già noto alle forze dell’ordine), che si trova in stato di fermo in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Stando a quanto si è appreso, il 38enne aveva avuto una discussione con il 51enne per futili motivi. Poi si è allontanato ed è tornato con una bottiglia piena di benzina che ha versato addosso all’altro, dandogli subito fuoco.