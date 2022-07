È successo in provincia di Caserta

Ad Aversa, in provincia di Caserta, c’è stata una rissa tra un sacerdote e un parrocchiano.

Stando a quanto riportato da vari siti locali, secondo il racconto dell’aggredito, al termine di un un funerale, un parente del defunto si sarebbe recato in sacrestia per lasciare un’offerta di 25 euro. Tuttavia, il prete avrebbe giudicato troppo bassa la somma e, dopo una lite verbale, il religioso avrebbe aggredito l’uomo, finito in ospedale per farsi medicare e pronto a sporgere denuncia per l’aggressione e per la richiesta del denaro.

L’episodio srebbe avvenuto ieri mattina, martedì 26 luglio, intorno alle 11. Dopo che il sacerdote si è lamentato, il parrocchiano avrebbe sottolineato che l’offerta non è un obbligo, lasciando i soldi sul tavolo. Il sacerdote, come reazione, lo avrebbe seguito in strada ed aggredito. La Curia, però, sostiene che tra i due ci sia stato solo un semplice litigio.