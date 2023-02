E Pechino diffonde un'altra nota

Dopo quello avvistato sullo Stato del Montana, che ha corroso i già rapporti complessi tra Cina e Stati Uniti d’America, il Pentagono ha reso noto che è stato individuato un secondo pallone aerostatico, stavolta sui cieli dell’America Latina: “Ora valutiamo che si tratti di un altro pallone di sorveglianza cinese”, ha affermato l’addetto stampa del Dipartimento della Difesa USA, il generale di brigata Pat Ryder ma non dando ulteriori informazioni su come e dove sia stato avvistato.

La nota di Pechino

Intanto, dopo la decisione di Antony John Blinken, segretario di stato americano, di annullare una visita in Cina proprio per quanto accaduto, nonostante Pechino abbia affermato, con una nota ufficiale, che il dispositivo ha scopi meteorologici e ha sbagliato rotta, una nota del portavoce del ministero degli Esteri cinese ha affermato che “la Cina agisce sempre in stretta conformità con il diritto internazionale e rispetta la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi. Non abbiamo intenzione di violare e non ha mai violato il territorio o lo spazio aereo di alcun paese sovrano. Alcuni politici e media negli Stati Uniti hanno esaltato per attaccare e diffamare la Cina. La parte cinese è fermamente contraria a questo”.

Inoltre, “nessuna delle due parti ha mai annunciato che ci sarebbe stata una visita. Spetta agli Stati Uniti fare il loro ultimo annuncio e lo rispettiamo. Mantenere i contatti e la comunicazione a tutti i livelli – si legge sempre nella nota – è un’importante intesa comune raggiunta dai presidenti cinese e statunitense nel loro incontro a Bali (in Indonesia, n.d.r.). Uno dei compiti delle squadre diplomatiche di entrambe le parti è quello di gestire correttamente le relazioni bilaterali, in particolare di gestire alcune situazioni impreviste con sangue freddo e prudenza”.

Infine, “per quanto riguarda l’ingresso involontario di un dirigibile senza pilota cinese nello spazio aereo statunitense per cause di forza maggiore, lo ha verificato e ne ha dato comunicazione alla parte statunitense. Si tratta di un dirigibile civile utilizzato per scopi di ricerca, principalmente meteorologici. Colpito da venti occidentali e con limitate capacità di autogoverno, il dirigibile ha deviato molto dalla rotta pianificata. Questa è una situazione del tutto inaspettata causata da forza maggiore e i fatti parlano chiaro”.

Da rimarcare, comunque, che lo Stato del Montana ospita una delle basi missilistiche balistiche intercontinentali dotate di armi nucleari.