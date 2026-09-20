Spara ai ladri nel cortile e ne uccide uno

Walter Giannò di

20/09/2026

Un uomo è morto nella notte a Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo, ucciso da un colpo di pistola. A sparare è stato il proprietario di un cascinale in ristrutturazione, che aveva sorpreso dei ladri nel cortile di casa. L’arma è regolarmente detenuta. È successo intorno alle 2, secondo le prime informazioni trapelate.

Cosa è accaduto nel cascinale

Il padrone di casa, un italiano di 35 anni, sarebbe stato solo nell’abitazione quando avrebbe sentito dei rumori provenire dall’esterno. Secondo una prima ricostruzione avrebbe impugnato la pistola e avrebbe esploso alcuni colpi nel buio, raggiungendo uno degli intrusi.

Chi è la vittima

L’uomo colpito sarebbe un venticinquenne di origini albanesi, residente a Torino.

Come per ogni indagato vale la presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo.