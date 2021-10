A Trieste situazione incerta

Alle 15 si sono chiuse le urne per il secondo turno delle elezioni amministrative.

A Roma, in base al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, al ballottaggio per le comunali il candidato Roberto Gualtieri (centrosinistra) raggiunge una forchetta tra il 58% e il 62%, mentre Enrico Michetti (centrodestra) ha il 38% – 42%.

Mentre, secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%, Roberto Gualtieri è in testa con il 59-63% su Enrico Michetti con il 37-41%.

C’è stato un lungo applauso nella sede del comitato di Roberto Gualtieri, in via di Portonaccio, al momento della proiezione dei primi exit poll. Il candidato del centrosinistra sta attendendo l’esito dello spoglio al secondo piano di uno stabile post industriale, un tempo allestito a sala da ballo e per eventi.

A Torino, in base sempre al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, al ballottaggio per le comunali il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 53% e il 57%, mentre Paolo Damilano (centrodestra) ha il 43% -47%.

A Trieste, in base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per le comunali Roberto Dipiazza (centrodestra) e Francesco Russo (centrosinistra) si attestano entrambi tra il 48% e il 52%.