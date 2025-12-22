Una tragedia familiare sconvolge una vacanza in Florida (USA)

Una vacanza in famiglia si è trasformata in tragedia in Florida, dove una bambina di un anno è morta annegata dopo che il padre si è addormentato mentre la teneva in braccio in una vasca idromassaggio.

Azariah Hough, una bimba di appena dodici mesi, è deceduta all’alba del 13 dicembre 2025 in una casa in affitto a Kissimmee, nei pressi di Orlando, negli Stati Uniti, dove si trovava in vacanza con la famiglia.

Secondo quanto riferito dall’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Osceola, il padre della piccola, Reynard Tyrone Hough, 33 anni, si trovava in una vasca idromassaggio profonda circa 95 cm insieme alla figlia intorno alle 3:30 del mattino, quando si è addormentato per un periodo compreso tra i 15 e i 20 minuti.

Quando Reynard si è risvegliato, Azariah non rispondeva più. Preso dal panico, ha cercato di rianimarla immediatamente mentre la madre della bambina chiamava i soccorsi. I paramedici, accorsi rapidamente, hanno trasportato Azariah all’ospedale locale, ma i tentativi di salvarle la vita sono stati vani. La piccola è stata dichiarata morta alle 4:30.

La famiglia era giunta in Florida da Washington D.C. per trascorrere qualche giorno di vacanza.

L’uomo aveva assunto alcol e droghe prima dell’incidente

Durante l’interrogatorio, Reynard Hough ha dichiarato di aver bevuto alcolici e assunto due tipi di sostanze stupefacenti prima di entrare nella vasca con la figlia. Le autorità hanno successivamente confermato che una delle sostanze ingerite potrebbe aver contribuito a provocarne l’addormentamento.

Le indagini hanno portato alla conclusione che il comportamento dell’uomo è stato gravemente negligente. Reynard è stato arrestato con le accuse di negligenza infantile con gravi lesioni e omicidio colposo aggravato nei confronti di un minore, come riportano i registri carcerari visionati dal Daily Mail.

Per l’accusa di negligenza è stata fissata una cauzione di 13.700 euro (15.000 dollari circa), ma nessuna cauzione è stata concessa per l’accusa più grave di omicidio colposo. Attualmente Reynard si trova detenuto nel carcere della Contea di Osceola.

La tragedia ha sconvolto tutta la famiglia

Angel Hough, zia della piccola e sorella di Reynard, ha espresso tutto il dolore della famiglia in un’intervista rilasciata al Daily Mail: “È davvero difficile perdere una nipote in questo modo e poi proviamo così tanto dolore anche per mio fratello perché è distrutto e sconvolto”, ha detto. “Ci mancherà tantissimo, soprattutto vederla correre in giro. Non riesco a credere che sia quasi Natale e sia successa una cosa simile”.

Autorità invitano alla massima attenzione con i bambini in acqua

La Capitana Kim Montes, dell’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Osceola, ha voluto lanciare un messaggio importante ai genitori: “Bambini e acqua possono essere una combinazione molto pericolosa e il compito dei genitori è assicurarsi che tutti gli occhi siano puntati su di loro, con attenzione e senza essere sotto l’influenza di alcol o droghe, per poterli tenere al sicuro”, ha affermato.

La polizia ha anche confermato che al momento dell’incidente la madre della bambina e un altro figlio di sei mesi si trovavano all’interno della casa. “Mi dispiace per questa mamma e questo papà”, ha aggiunto Montes. “Sappiamo che erano devastati. Avevano un altro bambino di sei mesi nella stanza con la madre, che stava cercando di farlo addormentare”.

Azariah: una bambina solare, piena di vita e parole

Secondo quanto riportato nel necrologio, Azariah era conosciuta come una “grande chiacchierona”, piena di vitalità e sempre sorridente. Amava il suo pupazzo Bluey, un personaggio molto amato dai bambini piccoli. La famiglia la descrive come una presenza capace di “illuminare ogni stanza in cui entrava”. Oltre ai genitori, Azariah lascia un fratello maggiore, una sorella più piccola e molti altri familiari affettuosi.

Raccolta fondi per il rientro della salma e il funerale

Un’iniziativa online ha già raccolto oltre 3.000 euro (circa 3.300 dollari) per aiutare la famiglia a trasportare il corpo della piccola in Maryland, dove vivono i familiari, e coprire le spese per il funerale.

