Spencer Elden vuole essere risarcito

Spencer Elden, che da bambino, nel 1991, è apparso sulla copertina dell’album Nevermind dei Nirvana, ha deciso di fare causa alla band perché sostiene di essere stato «sfruttato sessualmente» per la foto in cui appare nudo (una delle immagini più iconiche della storia della musica alternativa) mentre nuota verso una banconata da un dollaro su un amo.

Oltre 30 milioni di copie di Nevermind sono state vendute, rendendolo uno degli album più di successo di tutti i tempi.

Tuttavia, sebbene la maggioranza non consideri quell’immagine sessuale, Spencer Elden ha presentato una denuncia presso la Corte distrettuale centrale della California, affermando che quella foto rappresenta uno «sfruttamento di minori a fini commerciali». Sono stati, di conseguenza, citati i membri sopravvissuti della band, Dave Grohl e Krist Novoselic, insieme agli eredi di Kurt Cobain, all’azienda produttrice e al fotografo Kirk Weddle: la parte offesa vuole che ciascuni di essi risarcisca il danno.

«La vera identità e il nome legale di Spencer sono per sempre legati allo sfruttamento sessuale commerciale che ha vissuto da minorenne, distribuito e venduto in tutto il mondo da quando era bambino fino ai giorni nostri», hanno affermato i legali di Elden.

E ancora: «Né Spencer né i suoi tutori legali hanno mai firmato una liberatoria che autorizzasse l’uso di immagini di Spencer o di sue sembianze, e certamente non di materiale pedopornografico commerciale che lo ritraesse».

Il signor Elden è finito in copertina perché il padre era un amico di Weddle, che lo ha invitato a partecipare al servizio fotografico. Inoltre, lo stesso Elder ha partecipato anche anche a riprese pubblicitarie, ricreando la copertina dell’album da adulto:

Tuttavia, in un’intervista rilasciata nel 2016 a GQ Australia nel 25° anniversario dell’uscita dell’album, Spencer Elden ha affermato che le sue opinioni a riguardo erano cambiate nel tempo: «Di recente ho pensato: ‘E se non fossi d’accordo con il mio ca**o di pene che viene mostrato a tutti?’ Non avevo scelta».

Nevermind consacrò i Nirvana come una delle band più conosciute degli anni 90, con successi come Smells Like Teen Spirit e Come As You Are. L’album compirà 30 anni il mese prossimo.