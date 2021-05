Le parole della scienziata e divulgatrice a DiMartedì su La7

Barbara Gallavotti, scienziata e divulgatrice, è ogni settimana ospite di DiMartedì, il talk show politico condotto da Giovanni Floris su La7.

Gallavoti parla, naturalmente, quasi sempre delle tematiche inerenti all’emergenza Covid-19 ma ieri si è espressa sull’omosessualità, rispondendo alla domanda del conduttore: «Sono contro natura i gay?».

Ebbene, la scienziata ha affermato: «L’omosessualità è prevista dalla natura e dall’evoluzione, tanto è che è estremamente diffusa. Ci sono 1500 specie diverse nelle quali si sono visti comportamenti omosessuali, dai mammiferi al moscerino della frutta».

La biologa ha proseguito così: «Per comportamenti omosessuali intendiamo coppie stabili, temporanee, che si formano per allevare una prole spesso ottenuta con l’aiuto di qualche altra specie. In natura ci sono anche animali che nel tempo cambiano spontaneamente sesso, magari trascorrono una prima esistenza come maschi e la finiscono come femmine».

Infine, la scenziata ha detto: «Quindi, se ci appelliamo alla natura ci consideriamo liberi, resta da capire se vogliamo basare i nostri diritti fondamentali su quello che fanno i moscerini della frutta».