Contagiatati anche due figli dell'ex premier

Oltre a Silvio Berlusconi, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus anche due suoi figli, il 31enne Luigi e la 36enne Barbara.

Intanto, il leader di Forza Italia, dopo la notizia della positività, si trova in quarantena in Brianza, nella sua residenza di Villa San Martino di Arcore. Berlusconi si era già sottoposto ad un tampone lo scorso 25 agosto, dopo aver saputo della positività dell’amico Flavio Briatore, che aveva incontrato in Sardegna ma allora il risultato fu negativo.

Poi, di ritorno dalla vacanza in Sardegna, l’ex premier si è sottoposto a un secondo test diagnostico ed è emersa la sua positività al Covid-19. In un comunicato stampa si legge: «Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerrà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social».

Dal canto suo, durante una videocall con il movimento Azzurro Donne, Berlusconi ha preso parte e ha detto: «Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia. Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus».