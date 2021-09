È successo a Bari

Una ragazza di 14 anni è morta a Bari dopo 26 giorni di coma, cominciato due giorni dopo avere ricevuto la seconda dose di Pfizer. Ne parla il CorriereSalentino.it.

La 14enne si chiamava Majda El Azrak, di Ruffano (Lecce) e di origini marocchine, entrata in coma il 19 agosto scorso, ricoverata all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, proveniente dal nosocomio di Tricase.

Disposta l’autopsia per capire se ci siano correlazioni tra il decesso e la somministrazione del farmaco anti Covid-19.

I genitori, assistiti dall’avvocato Pasquale Scorrano, hanno già depositato un esposto in procura, chiedendo alla magistratura leccese di accertare, per l’appunto, se il vaccino sia stato o meno la causa che ha generato il coma e, quindi, la morte.

La 14enne ha ricevuto la prima dose del vaccino di Pfizer il 22 luglio e la seconda il 17 agosto. Tuttavia, il giorno dopo del richiamo, la ragazzo ha manifestato sintomi quali mal di testa e gonfiore a un occhio, per cui era stato deciso il ricovero a Tricase per compiere una serie di accertamenti. La sua situazione clinica, però, si è aggravata e, dopo essere entrata in coma, è stata trasferita all’ospedale di Bari dove ieri è morta.

L’ipotesi dei medici è merigite ma, secondo la famiglia, si era vaccinata contro la malattia. Si attende, quindi, il responso dell’autopsia.