Indagini in corso per chiarire la dinamica

Nella tarda serata di ieri, 25 luglio, un tragico incidente ha scosso la città di Bari, lungo la strada statale 16, all’altezza delle uscite per la Fiera del Levante e il quartiere San Paolo.

Una donna di circa 41 anni ha perso la vita mentre, con un gesto di grande umanità, si era fermata per prestare soccorso a due motociclisti coinvolti in un precedente incidente. La vicenda è avvenuta poco prima di mezzanotte, in un tratto di strada noto per la sua alta pericolosità.

La dinamica dell’incidente

Secondo la ricostruzione iniziale delle forze dell’ordine, una coppia, composta da una donna e suo marito, si era fermata lungo la tangenziale in direzione sud per aiutare due motociclisti coinvolti in un incidente non grave. La donna, scesa dall’auto per prestare i primi soccorsi, è stata improvvisamente travolta da un Suv che, secondo le prime ipotesi, non sarebbe riuscito a frenare in tempo per evitare il blocco formatosi sulla carreggiata a causa del primo sinistro. L’impatto è stato devastante: nonostante l’intervento immediato degli operatori del 118, che hanno tentato manovre rianimatorie, per la donna non c’è stato nulla da fare. È deceduta sul colpo.

Il marito della vittima, anch’egli sceso dall’auto per aiutare, è stato investito dal Suv ma non versa in condizioni gravi. È stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Tra i feriti, desta particolare preoccupazione la passeggera di una delle due moto coinvolte nel primo incidente, una giovane donna ricoverata all’ospedale San Paolo di Bari con fratture multiple e in condizioni gravi. Il motociclista che viaggiava con lei, presumibilmente il suo fidanzato, ha riportato ferite meno severe e non è in pericolo di vita.

Le indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia municipale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del doppio incidente. I sopralluoghi, proseguiti anche nella mattinata di oggi, 26 luglio, mirano a chiarire le responsabilità del conducente del Suv e le circostanze che hanno portato al tragico epilogo. Gli investigatori stanno esaminando le condizioni della strada, la visibilità e la possibile velocità del veicolo coinvolto. Non è ancora chiaro se il conducente del Suv abbia compiuto una manovra imprudente o se l’incidente sia stato causato da un’improvvisa mancanza di controllo.

Foto: Corriere.it.