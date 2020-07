È successo all'altezza di Canosa di Puglia

Incidente stradale mortale sulla Strada Statale 170, tra Andria e Barletta, all’altezza di Canosa di Puglia. Tre giovani sono stati travolti e uccisi da un furgone mentre si trovavano a bordo di una bicicletta elettrica. L’impatto è avvenuto intorno alle 5 del mattino.

I passeggeri a bordo del mezzo stavano andando a lavorare. Il furgone ha investito i tre ragazzi che erano in sella sulla stessa bici. Uno dei deceduti è un 19enne di Barletta; un altro è un 17enne sempre di Barletta, che è morto in ospedale, trasportato in gravi condizioni. Del terzo è in corso l’accertamento perché non aveva con sé i documenti ma pare avesse 18 anni.

Anche il conducente del furgone è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso, mentre le due persone che viaggiavano con lui sono state portate in caserma, a Barletta, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La procura di Trani ha aperto un fascicolo di inchiesta. L’ipotesi di reato è omicidio stradale (l’autista si è, comunque, fermato per prestare soccorso). Sul posto c’è anche il pm della procura di Trani Giuseppe Francesco Ajello.