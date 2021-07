Il parere del direttore dellla Clinica Malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova

Matteo Bassetti, direttore dellla Clinica Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, ad Adnkronos Salute ha detto: «Basta con le polemiche sui festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei. Si sarebbe potuto organizzarli in sicurezza con il Green pass, ma non credo che ci sarà un picco dei casi. C’è già un incremento dei contagi dovuto ad altri fattori. Ma oggi dobbiamo guardare altri indicatori, le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva».

«Se anche ci sarà un aumento dei casi legato ai caroselli post finale della Nazionale – ha precisato Bassetti – non deve preoccuparci. E poi finiamola di dare addosso agli italiani perché hanno festeggiato. Secondo me farlo a Roma è stato un bel segnale di ritorno alla normalità».

Bassetti ha poi detto che bisogna «incentivare le persone a vaccinarsi: è questo l’obiettivo del presidente francese Macron e dovremmo perseguirlo pure noi. Ovviamente il fatto di dire che se vuoi andare al cinema, al ristorante, allo stadio, devi avere il Green pass è un modo per non bloccare più il Paese. Quindi mi dispiace che qualcuno in Italia si sia detto contrario. Per fare le cose al meglio e in libertà, anche ad ottobre, dobbiamo usare il Green pass e non ci trovo niente di male».