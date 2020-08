Il video condiviso sui social media

Una donna anziana suona il pianoforte tra le macerie di casa sua distrutta dalla doppia esplosione avvenuta ieri, martedì 4 agosto, a Beirut.

Il video è stato condiviso sui social media dallo scrittore Joey Ayoub con queste parole: «La donna suona Auld Lang Syne (nota in Italia con il nome di valzer delle candele, n.d.r.) di Robert Burns al pianoforte nella sua casa distrutta a Beirut».

L’autrice e attivista libanese Najwa Zebian ha scritto su Twitter: «Questa donna che suona il pianoforte in mezzo alle macerie in Libano mi ha ricordato la scena del Titanic quando l’orchestra suona con calma mentre la nave sta affondando. Speranza. Speranza. Speranza. Speranza in mezzo alle ceneri. #lebanon #beirut».

Il bilancio attuale delle vittime è di 135. Lo ha reso noto il canale all news libanese Al Manar TV, che ha citato il governo. I feriti sono circa 5.000. Decine di persone continuano a risultare disperse.