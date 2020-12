È successo in Belgio

In Belgio un uomo, vestito da Babbo Natale , ha infettato il personale e i residenti di una casa di cura.

Polemiche perché all’interno della struttura non si rispettavano le misure anti Covid-19.

Belgio. Un uomo vestito da Babbo Natale l’ha fatta grossa. Stava cercando di diffondere un po’ di gioia natalizia in una casa di cura ma ha infettato gli ospiti. Ne dà notizia Ladbible.com.

L’uomo, che non sapeva di essere positivo al coronavirus, si è recato alla casa si cura per anziani Hemelrijck nella città di Mol e ha contagiato 14 membri del personale e 61 residenti, quindi in totale ben 75 persone. Una notizia che arriva nel mezzo della seconda ondata di infezioni da Covid-19 nello Stato europeo, dove ci sono oltre mezzo milione di casi attivi.

Il sindaco di Mol, Wim Caeyers, ha affermato all’agenzia di stampa belga VRT News che è stata «una giornata molto buia per la casa di cura».

La casa di cura per anziani in questione ha reso obbligatorio l’indossare le mascherine per i residenti e il personale. A un certo punto, però, queste regole non sono state seguite, come dimostrato da alcune fotografie scattate dalle famiglie dei residenti.

Le persone contagiate da ‘Babbo Natale’ soffrono di sintomi da lievi a moderati. Le autorità sanitarie stanno cercando di riportare velocemente la situazione sotto controllo e hanno permesso a tutti i dipendenti di tornare a casa mentre la Croce Rossa sta fornendo supporto.