È successo in Belgio

Sabato scorso, 8 agosto, a Blankenberge, località balneare del Belgio, c’è stata una mega rissa dopo che la polizia, arrivata sul posto, ha chiesto ai presenti di rispettare le misure anti Covid-19, tra cui il distanziamento sociale. Le immagini, finite sui social media, stanno facendo il giro del mondo.

Un impiegato di un bar, intervistato dalla stampa locale, ha affermato: «È stato chiesto di lasciare la spiaggia e sono seguite reazioni aggressive. Entro tre secondi è scoppiata una rissa di gruppo, con grida di ‘fan*ulo la polizia’. Le forze dell’ordine hanno provato a tenere lontano i responsabili dalle altre persone presenti sulla spiaggia, perché erano tante», spiegando che ad essere coinvolti sono stati in circa dieci.

Di conseguenza, gli agenti sul posto hanno dovuto chiedere l’intervento di altri colleghi per riportare la calma. La sindaca Daphné Dumery ha reso noto che varie persone sono state denunciate ma ha anche annunciato il divieto di accesso alle spiagge per i turisti nella giornata di ieri, domenica 9 agosto, come già avvenuto in mole altre città della costa belga.

«Chiunque venga a Blankenberge deve avere un motivo valido per accedervi. Con questo provvedimento cerchiamo di riportare la calma» ha spiegato la sindaca, aggiungendo: «Non può più andare avanti così. Stiamo facendo di tutto per mantenere la sicurezza nella nostra località balneare e ora questo…».