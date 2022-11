È successo in provincia di Belluno

Una donna di 88 anni, Antonia Sciocchet, e il figlio di 56 anni, Aurelio Monastier, sono stati trovati morti, accoltellati, a Pellagai di Mel, comune in provincia di Belluno.

Gli investigatori ipotizzano che l’uomo abbia accoltellato l’anziana madre all’addome e poi si sia ucciso con la stessa arma. Indagano i carabinieri che, comunque, hanno già escluso la partecipazione di terzi. I cadaveri sono stati trovati dalla sorella del 56enne, sposato e con due figli maggiorenni.

I due sono stati visti in mattinata mentre facevano la consueta passeggiata per le strade del Paese. I corpi sono stati scoperti dalla figlia dell’88enne, che abita vicino e si era allarmata perché non aveva ricevuto notizie da entrambi. La donna viveva sola ed era accudita da un’assistente.

L’anziana è stata trovata in casa con una coltellata all’addome, il figlio si è tagliato la gola in un magazzino vicino alla casa della madre. Non sono chiari i motivi che hanno scatenato il fatto.