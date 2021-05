È successo in provincia di Bergamo

La notta scorsa c’è stata una tragedia a Cascine San Pietro, al confine tra le province di Milano e Bergamo.

Un uomo di 76 anni è stato trovato morto: è annegato in una vasca di liquami zootecnici. La vittima si chiamava Mario Locatelli ed uno dei proprietari della cascina Cazzulani.

L’anziano, con difficoltà di deambulazione, è caduto nella vasca di raccolta dei liquami per cause ancora da accertare ed eè deceduto.

Ieri sera era scattato l’allarme dei familiari perché non lo avevano visto rientrare per cena, come suo solito.

Alla cascina, che è al confine tra Casirate d’Adda (Bergamo) e Cassano d’Adda (Milano), sono arrivati i mezzi del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio e del comando di Bergamo e con il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano e i carabinieri.