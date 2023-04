Berlusconi è in condizioni serie, “polmonite conseguenza di leucemia”

06/04/2023

Silvio Berlusconi ha trascorso la prima notte in terapia intensiva, ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano. Non sono stati diramati bollettini medici ma le condizioni sono ritenute serie.

L’ex premier è stato sottoposto a una serie di controlli e poi trattenuto per un affanno respiratorio. Stando ad alcune indiscrezioni, non confermate, il leader di Forza Italia avrebbe una polmonite che potrebbe essere la conseguenza di una leucemia.

Forse, in mattinata, sarà diffuso il bollettino medico ma sarà il professore Alberto Zangrillo, primario di anestesia dell’ospedale, che è anche il medico personale di Berlusconi, a deciderlo. Ieri, in ospedale, la visita dei figli e del fratello, con la compagna Marta Fascina.

Paolo Barelli: “Leucemia? Non mi risulta”

Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, ai microfoni di RTL 102.5, ha affermato: “Il presidente Berlusconi ha riscontrato una infezione postuma di qualcosa che già aveva. Era stato ricoverato per accertamenti, mi risulta che abbia passato una notte tranquilla e nelle prossime ore capiremo l’evoluzione. Speriamo positiva. Il presidente vuole che l’attività di Forza Italia vada avanti spedita e che non si fermi. Berlusconi è vigile. Siamo in contatto con lui, la manifestazione del 5 e 6 maggio è confermata. Ho lavorato con lui fino a sabato a mezzanotte: Berlusconi è una persona molto attiva, innamorata di Forza Italia”.

E ancora: “Non mi risulta quello che dicono sulla leucemia. Tutto il mondo è preoccupato per Berlusconi, che lascia il segno della sua attività. Oggi ci sarà un bollettino medico che mi auguro dia sollievo”.

Infine, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, intervenuto a Uno Mattina su Raiuno: “Berlusconi ha lavorato fino all’altro ieri sera. Speriamo che il leone torni presto alla guida del partito, lui non molla mai. È lui la guida del nostro partito, è lui il leader di Fi. Siamo impegnati in previsione di un evento di Forza Italia per maggio, lavoriamo alla riorganizzazione territoriale e al rafforzamento del partito per avere una presenza più capillare sul territorio. Era veramente molto attivo fino all’altro ieri sera. Vogliamo essere tutti ottimisti“.