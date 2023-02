Lo 'schiaffo' annunciato su Twitter

Il Partito Popolare Europeo (PPE) ha deciso di annullare un evento previsto a Napoli dopo quanto detto di recente da Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Su Twitter, il capogruppo dei Popolari Europei, Manfred Weber, ha affermato: “A seguito delle osservazioni di Silvio Berlusconi sull’Ucraina abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a Napoli. Il supporto per l’Ucraina non è facoltativo. Antonio Tajani e Forza Italia hanno il nostro sostegno e proseguiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell’UE”.

La convention del PPE doveva tenersi a Napoli dal 7 al 9 giugno e avrebbe portato in città tutti gli eurodeputati del Partito Popolare, che è la prima formazione politica a Strasburgo, per l’avvio della strategia per la campagna elettorale per il voto del 2024.

Alla convention erano attesi anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Cos’ha detto Berlusconi

Il leader di Forza Italia, infatti, dopo aver votato a Milano per le Regionali, ha affermato: “Io a parlare con Zelensky se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore”.

Le reazioni

Antoni Tajani, su Twitter, ha così commentato la decisione: “Silvio Berlusconi è Forza Italia e Forza Italia è Silvio Berlusconi. Non condivido perciò la decisione di rinviare la riunione di Napoli del Partito popolare europeo. Berlusconi e Forza Italia hanno sempre votato come il PPE sull’Ucraina come dimostrano gli atti del Parlamento europeo”.

Nicola Danti, europarlamentare di Italia Viva (Terzo Polo), su Twitter ha scritto: “Da Forza Italia si dicono sorpresi dalla scelta del PPE di annullare il loro evento in Italia dopo le parole di Berlusconi. Per Manfred Weber è un’amara scoperta: le distanze dall’ex premier alla fine le ha prese solo lui. E i popolari in FI semplicemente non esistono”.

Brando Benifei del Partito Democratico, sempre su Twitter, ha affermato: “Berlusconi sta coprendo di ridicolo il nostro Paese. Manfred Weber annulla le giornate di studio a Napoli dal PPE in polemica con le gravissime dichiarazioni di Berlusconi contro Zelensky, ma Tajani lo difende e Meloni tace: l’Italia non merita queste figure”.