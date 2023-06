Lo ha disposto Palazzo Chigi

È proclamato il lutto nazionale per mercoledì, 14 giugno, il giorno in cui si terranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Lo ha disposto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Da oggi a mercoledì 14 giusto è disposta, inoltre, l’esposizione a mezz’asta della bandiera italiana e quella dell’Unione Europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.

Bandiere a mezz’asta fino a mercoledì anche al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) in segno di lutto per la scomparsa dell’ex presidente del Consiglio.

La conferma del lutto nazionale in una comunicazione diffusa da Palazzo Chigi: “Il 14 giugno 2023, giornata di celebrazione delle esequie di Stato, è dichiarato lutto nazionale a seguito della scomparsa del sen. Silvio Berlusconi, già presidente del Consiglio dei Ministri”.

Inoltre, non ci sarà la camera ardente a Cologno Monzese, sede di Mediaset, per motivi di ordine pubblico.

Infine, sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a celebrare i funerali di Berlusconi che si terranno mercoledì prossimo alle 15 nel Duomo.