Il video è diventato virale sui social

“Abbiamo trovato un nuovo allenatore che era l’allenatore della nostra squadra Primavera: è bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi. Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: ‘adesso avete Juventus, Milan eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie'”.

Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e presidente del Monza, parlando ieri sera – martedì 13 dicembre – alla squadra, durante la cena di scambio di auguri per Natale. La battuta è stata registrata in un video che è diventato virale sui social media.

Appendino (M5S): “Che ne pensa la Meloni di questa volgarità?”

Parole che non sono piaciute a Chiara Appendino, deputata del MoVimento 5 Stelle, che su Facebook ha scritto: I concetti miseri, ma soprattutto pericolosi, dietro a questa frase di Silvio Berlusconi sono talmente tanti che è difficile anche commentarli. Ora, Berlusconi lo conosciamo, qualcuno dirà che non c’è nulla di nuovo. Peccato però che lui e il suo partito facciano parte della maggioranza di Governo e quindi chiedo a Giorgia Meloni cosa ne pensi lei, la prima donna presidente del Consiglio, di questa rivoltante volgarità”.

“Facciamo e facciamo passare questo messaggio alle nostre figlie, Giorgia? È ammissibile che le donne siano considerate oggetti sessuali, premi da consegnare come fosse merce acquistata al mercato? Auspico che la presidente Meloni e tutte le donne e gli uomini di Forza Italia e che compongono questa maggioranza di governo prendano le distanze e condannino queste ignobili parole pronunciate come se nulla fosse, di fronte a centinaia di persone”, ha concluso Appendino.

Berlusconi si difende

Silvio Berlusconi ha definito “tristi” e senza “humour” coloro che lo hanno criticato per la battuta. In un post sui social, il presidente di Forza Italia ha affermato: “Francamente non pensavo, e nessuno poteva immaginare, che una semplice battuta ‘da spogliatoio’ scherzosa e chiaramente paradossale, che ho rivolto ai calciatori del mio Monza, potesse suscitare commenti tanto malevoli quanto banali e irrealistici. Compiango questi critici. Forse è solo la loro assoluta mancanza di humor a renderli così tristi ed anche così gratuitamente cattivi nell’attaccare coloro che considerano nemici. Ma siamo a Natale. E allora tanti auguri anche a loro”.