A Vieste (Foggia)

A Vieste, in provincia di Foggia, in Puglia, una bambina di sei anni è morta soffocata mentre mangiava una mozzarella. La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri, martedì 9 maggio.

A darne notizia sul proprio profilo Facebook il primo cittadino Giuseppe Nobiletti che scrive: “Sono profondamente addolorato nell’aver appreso la tragica notizia della scomparsa di Aurora Conte, una bambina di Vieste dell’età di soli sei anni. Restiamo senza parole di fronte alla fatalità di una vita che si interrompe in così tenera età e ne avvertiamo profondo il turbamento. Esprimo a nome mio e della città la più sentita vicinanza alla famiglia di Aurora, con la speranza che possa trovare conforto nella memoria del suo sorriso e della sua innocenza, nonchè la forza di superare il dolore di questa immane tragedia”.

Cosa fare in caso di soffocamento?

Il soffocamento è una situazione di emergenza che richiede un’azione immediata per salvare la vita di una persona. È fondamentale conoscere alcune linee guida su come comportarsi in caso di soffocamento, sia per sé stessi che per gli altri. Ecco alcuni consigli su cosa fare in una situazione di soffocamento:

Mantieni la calma: È importante mantenere la calma e agire prontamente. Il panico può ostacolare le tue capacità di prendere decisioni rapide e corrette. Valuta la situazione: Determina se la persona sta effettivamente soffocando. I segni comuni di soffocamento includono tosse inefficace, difficoltà a respirare, espressione di panico e impossibilità di parlare. Chiedi aiuto: Se sei presente in un luogo pubblico, cerca subito aiuto chiamando il numero di emergenza del tuo paese. Se sei da solo con la persona che sta soffocando, prova a richiamare l’attenzione di qualcun altro nelle vicinanze o chiedi a qualcuno di chiamare i soccorsi. Esegui la manovra di Heimlich: La manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie respiratorie da un ostacolo. Ecco come eseguirla: In piedi dietro la persona, metti le braccia intorno alla sua vita.

Fai un pugno con una mano e posizionalo sopra l’ombelico, con l’altra mano sopra il pugno.

Esegui movimenti verso l’interno e verso l’alto con un movimento rapido e deciso. L’obiettivo è di creare una pressione sull’addome per espellere l’oggetto bloccato. Se la persona perde conoscenza: Se la persona perde conoscenza, inizia immediatamente la rianimazione cardiopolmonare (RCP) combinata con la manovra di Heimlich. Alterna compressioni toraciche e ventilazioni fino all’arrivo dei soccorsi o finché la persona non riprende conoscenza. Cerca assistenza medica: Anche se riesci a liberare le vie respiratorie della persona e sembra che stia meglio, è importante cercare immediatamente assistenza medica. Potrebbero esserci lesioni interne o altre complicazioni che richiedono un’attenzione professionale.

È fondamentale ricevere formazione e addestramento in primo soccorso per essere preparati ad affrontare situazioni di emergenza come il soffocamento. Partecipare a corsi di primo soccorso può fornire le conoscenze e le abilità necessarie per reagire prontamente e in modo efficace in caso di emergenza.