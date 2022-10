Orrore in Lombardia

Orrore a Casarile, comune tra Milano e Pavia, in Lombardia. Una bambina di appena 8 mesi è stata picchiata mentre era nella culla. Il responsabile è il compagno della madre della piccola. I soccorsi sono stati chiamati dalla nonna della bimba, trasportata d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia e poi trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo,

L’uomo, 28 anni, è accusato di tentato omicidio: ha ammesso di avere percosso la piccola, causandole una frattura al cranio, un’emorragia cerebrale, la frattura dell’omero e del radio.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane si trovava sabato pomeriggio da solo con la bambina e l’ha colpita e strattonata più volte. La madre della piccola, preoccupata perché il compagno non rispondeva al telefono, ha chiesto alla madre di andare a controllare l’appartamento e ha trovato la nipote con ecchimosi sul volto e sul torace.

Come spiegato dall’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ” la bambina non è ricoverata in terapia intensiva, non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stabili”.