In Trentino

È stato segnalato un caso di sindrome emolitico-uremica (SEU) in una bambina residente in Trentino. L’Azienda sanitaria ha immediatamente avviato le procedure di controllo per identificare l’origine dell’infezione.

Possibile correlazione con il consumo di formaggi di malga

L’Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria e l’Unità operativa di igiene alimenti e nutrizione del Dipartimento di prevenzione dell’Apss ritengono verosimile che la causa dell’infezione sia correlata al consumo di alimenti, in particolare formaggi, provenienti da una malga situata nel territorio dell’ex Comune di Coredo, in valle di Non.

Stato della bambina e precauzioni per il pubblico

La piccola paziente è attualmente ricoverata in ospedale. Per tutelare la salute pubblica, il Dipartimento di prevenzione di APSS invita chiunque abbia acquistato, prima del 14 luglio, prodotti caseari provenienti dalla malga in questione a non consumarli.

Inoltre, è importante ricordare che i prodotti a base di latte crudo non devono essere somministrati ai bambini sotto i 5 anni di età e alle persone anziane.

Sindrome Emolitico-Uremica: una malattia causata dall’Escherichia coli

La sindrome emolitico-uremica è una malattia causata dal batterio Escherichia coli. La trasmissione avviene principalmente attraverso il consumo di cibi contaminati.

Sintomi e gravità della SEU

I sintomi iniziali dell’infezione possono includere diarrea, vomito, intenso dolore addominale, sonnolenza, anuria e astenia. La SEU è la causa più importante di insufficienza renale acuta nell’età pediatrica.

Cosa sono i formaggi di malga?

I formaggi di malga sono formaggi prodotti nelle malghe, ovvero nelle casere di montagna dove i pastori trascorrono l’estate con il loro bestiame. Il latte utilizzato per la produzione dei formaggi di malga è di alta qualità, poiché proviene da bovini che pascolano in terreni incontaminati e che si nutrono di erbe fresche e nutrienti. I formaggi di malga hanno un sapore intenso e caratteristico, dovuto alla particolare flora batterica presente nel latte e all’ambiente in cui viene prodotto.

Esistono molti tipi diversi di formaggi di malga, ognuno con le sue caratteristiche uniche. Tra i più comuni si possono trovare:

Formaggio di malga fresco : è un formaggio a pasta morbida e cremosa, con un sapore delicato.

: è un formaggio a pasta morbida e cremosa, con un sapore delicato. Formaggio di malga semistagionato : è un formaggio a pasta semidura, con un sapore più intenso.

: è un formaggio a pasta semidura, con un sapore più intenso. Formaggio di malga stagionato: è un formaggio a pasta dura, con un sapore deciso e piccante.

I formaggi di malga possono essere consumati freschi, oppure possono essere stagionati per alcuni mesi. Sono ottimi da mangiare da soli, oppure possono essere utilizzati per preparare piatti tipici della cucina italiana, come la polenta concia, il risotto alla malga e gli gnocchi alla panna e formaggio di malga.