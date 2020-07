«Prenderò il volo, domani avrai problemi ben più grossi della mensa dei bambini».

Così Mario Bressi, l’uomo che ha ucciso i suoi due gemelli Diego ed Elena di 12 anni, ha terminato la e-mail che ha inviato alla moglie Daniela Fumagalli nella notte tra venerdì 26 e sabato 27, ovvero quando ha commesso prima il duplice omicidio e poi il suicidio a Margno, in provincia di Lecco.

In questo modo Bressi ha comunicato alla donna sia la morte dei figli («hanno già preso il volo») che la propria, avvenuta gettandosi dal ponte della Vittoria di Cremona, avvenuta all’alba.

Inoltre, dall’autopsia sui corpi dei bambini, è emerso che il primo a morire è stato Diego, poi è stata la volta di Elena. Entrambi sono morti per «strozzamento»: Bressi ha provocato la frattura dell’osso ioide e poi in pochi minuti li ha soffocati. Gli inquirenti hanno parlato di «fine atroce».

Infine, sono stati fissati per sabato 4 luglio alle 10 del mattino i funerali dei due gemelli. Le esequie, stando a quanto riportato su un quotidiano locale, saranno celebrate al campo sportivo di Gessate, il centro in provincia di Milano residenza della famiglia dal 2003, in quanto si prevede un alto afflusso di persone.