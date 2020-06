Si trovavano in una campana per la raccolta del vetro.

Si trovavano in una campana per la raccolta del vetro i telefonini di Diego ed Elena, i gemelli di 12 anni uccisi dal padre, Mario Bressi, nella notte tra il 19 e il 20 giugno, a Margno, in Valsassina, in provincia di Lecco.

Lo smartphone del 45enne, invece, non è stato ancora ritrovato. Visto che l’uomo ha inviato messaggi alla moglie Daniela Fumagalli fino a poco prima di togliersi la vita, gettandosi da un ponte, per informarla sul suo gesto e addossandole la colpa, è probabile che il dispositivo si trovi nella zona in cui è precipitato.

I cellulari dei bambini saranno analizzati dai Carabinieri che conducono le indagini coordinate dal pm Andrea Frigoni e dal procuratore di Lecco Antonio Chiappani.

Altre informazioni sul gesto dell’uomo potrebbero giungere dal suo personale computer, sequestrato dagli inquirenti, e dall’autopsia sui corpi delle due vittime per capire se siano stati sedati o meno prima di essere uccisi e se Bressi ha premeditato il duplice omicidio.