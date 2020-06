Bimbi uccisi dal padre, Elena e Diego strozzati a mani nude

30/06/2020

Elena Bressi, la 12enne che è stata uccisa dal padre Mario Bressi insieme al fratello gemello Diego, è stata strozzata a mani nude. Questo l’esito dell’autopsia sul suo corpo, avvenuta oggi. I due gemelli sono stati uccisi dal genitore nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno a Margno, in Valsassina, in provincia di Lecco, dove si trovavano da qualche giorno in vacanza nella casa dei nonni. Stando ai primi accertamenti medico – legali, l’uomo avrebbe strozzato anche il figlio e dopo si è tolto la vita gettandosi dal Ponte della Vittoria, a circa 20 chilometri dal luogo del dramma non prima avere inviato tre messaggi WhatsApp alla moglie, Daniela Fumagalli. Domani sarà effettuato l’esame autoptico sul corpo di Diego e del padre. Intanto, i Carabinieri stanno indagando per capire se Mario Bressi abbia agito in maniera preordinata, cercando informazioni a riguardo sui personal computer dell’uomo sequestrati dagli inquirenti. Infine, domani sera, nella chiesetta di Santa Caterina, a Bagnala, vicino Margno, ci sarà una veglia di preghiera per i due bambini di 12 anni.

