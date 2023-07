Il dramma del Vicentino

La Procura della Repubblica di Vicenza ha avviato un’indagine in seguito alla terribile tragedia che ha colpito una famiglia di Cavazzale di Monticello Conte Otto, nel Vicentino. Sabato pomeriggio, infatti, un bambino di soli due anni è annegato nella piscina di casa.

L’indagine e le accuse

Come riportato da Fanpage, il nonno del bambino è stato indagato per omissione di vigilanza e omicidio colposo. Secondo le prime informazioni, l’adulto si sarebbe addormentato e il piccolo sarebbe riuscito a superare il cancelletto di recinzione intorno alla piscina, forse lasciato aperto, e sarebbe caduto nell’acqua. È stata la madre a trovarlo in piscina, un’ora dopo. Nonostante l’intervento tempestivo dei vicini di casa e dei soccorsi, il bambino non ha potuto essere rianimato.

Ricostruzione della dinamica

I carabinieri di Dueville, sotto il coordinamento del pubblico ministero Gianni Pipeschi, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. Sono stati acquisiti i filmati delle videocamere di sorveglianza posizionate nella zona della piscina per comprendere nei dettagli i momenti precedenti all’incidente.

Il padre sconvolto

Kenneth, il padre del bambino, è profondamente sconvolto dalla tragedia. In un’intervista alle telecamere di TvA, ha dichiarato di non comprendere come sia potuto accadere. Ha spiegato di essere venuto a conoscenza della notizia tragica molto tardi rispetto all’evento stesso.

“Ho saputo della tragedia alle undici, undici e un quarto di sera”, ha spiegato l’uomo, che è separato dalla madre di Jordan. “Un mio amico ha letto la notizia online e mi ha chiamato per avvisarmi di quanto era accaduto. Stranamente, non ho ricevuto nessuna chiamata o comunicazione ufficiale, nonostante abbia sempre lo stesso numero di telefono. Non riesco a capire il motivo di questa mancanza di informazioni”.

In attesa di ulteriori sviluppi

L’indagine proseguirà per fare luce sulla tragica morte del bambino e determinare eventuali responsabilità. La famiglia, colpita da una perdita così dolorosa, dovrà affrontare un periodo di grande dolore e difficoltà. La comunità locale e le autorità offriranno il loro sostegno in questo momento di profonda tristezza.