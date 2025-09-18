Dramma a Saint-Pierre, Valle d'Aosta

Un dramma familiare ha colpito il piccolo comune di Saint-Pierre, in Valle d’Aosta, dove un bambino di soli tre mesi ha perso la vita dopo essere stato investito da un trattore in un’azienda agricola a conduzione familiare. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17.

Una tragedia durante la vendemmia

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 17 nell’azienda agricola “Di Barrò”, situata a Chateau Feuillet, in località Saint-Pierre. Mentre era in corso la vendemmia, il piccolo Leonardo si trovava in un passeggino tra le vigne, presumibilmente sotto la sorveglianza dei familiari. Alla guida del trattore in manovra c’era lo zio del bambino che stava trascinando una botte attraverso i filari.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo non si sarebbe accorto della presenza del passeggino nella traiettoria del mezzo agricolo. A rendere la situazione ancora più difficile da gestire sarebbe stato il cono d’ombra del trattore, che avrebbe impedito al conducente di vedere il passeggino in tempo. Leonardo è stato colpito dal trattore in retromarcia. Il passeggino è stato urtato e si è ribaltato, causando gravi ferite al piccolo.

Soccorsi immediati, ma condizioni disperate

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. Il neonato è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto Parini di Aosta, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche, a causa di un trauma cranico severo. Nonostante l’impegno dei medici, Leonardo è deceduto poche ore dopo, alle 20:15 dello stesso giorno.

L’inchiesta della Procura di Aosta

La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo d’indagine sull’accaduto. L’ipotesi di reato è omicidio colposo. I carabinieri della stazione di Saint-Pierre, incaricati delle indagini, stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente. Il trattore è stato posto sotto sequestro per i rilievi tecnici, mentre proseguono gli interrogatori dei presenti per chiarire ogni dettaglio. Le autorità vogliono comprendere se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza durante le operazioni agricole, in particolare in presenza di minori.La vittima, Leonardo Cazzato, era il nipote del sindaco di Saint-Pierre, Andrea Barmaz, e della signora Elvira Rini, titolare dell’azienda agricola.

La dinamica dell’incidente: ciò che si sa finora

Riassumendo quanto ricostruito finora:

L’incidente è avvenuto mercoledì 17 settembre 2025, intorno alle ore 17.

Il piccolo Leonardo si trovava in un passeggino tra le vigne, mentre era in corso la vendemmia.

Alla guida del trattore in manovra c’era lo zio del bambino.

Il trattore stava procedendo in retromarcia, trascinando una botte.

Il conducente non ha visto il passeggino, probabilmente a causa del cono d’ombra creato dal mezzo.

Il passeggino è stato urtato e rovesciato, causando un grave trauma cranico al piccolo.

Leonardo è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Parini di Aosta.

È deceduto in serata, alle ore 20:15.

La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo.

