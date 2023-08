Dramma in Florida (USA)

Tragedia in Florida, negli USA: un bambino di sei anni è stato colpito a morte da un colpo di pistola sparato da un altro bambino di soli tre anni più grande. L’evento drammatico ha gettato nell’ombra la tranquillità del quartiere Duclay di Jacksonville, scuotendo la comunità locale.

Dettagli dell’Incidente

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 15 agosto. Secondo le prime informazioni, sembra che all’interno della casa fosse presente anche un adulto. La vittima, colpita alla testa dal proiettile, è stata immediatamente trasportata in ospedale, ma i tentativi di salvarle la vita sono stati purtroppo inutili. La polizia sta ancora indagando e non ha fornito dettagli sull’identità delle persone coinvolte.

Un Terribile Errore

La pistola coinvolta nell’incidente sembra essere stata lasciata incustodita. Un unico sparo è stato sufficiente per causare questa tragica perdita. Fino a questo momento, nessuna accusa è stata presentata contro l’adulto presente nella casa.

Una Triste Tendenza

Purtroppo, questo non è un caso isolato. In Florida, tre bambini sono già morti quest’anno a causa di sparatorie accidentali. Secondo i dati raccolti dal Florida Department of Children and Families, a febbraio un bambino di tre anni nella contea di Volusia è morto a causa di un incidente simile. Solo poche settimane dopo, un bambino di quattro anni è stato vittima di una tragica sparatoria accidentale nella contea di Orange. Ancora più recentemente, una bambina di due anni è stata colpita da un colpo di pistola carica mentre giocava, perdendo così la sua giovane vita.